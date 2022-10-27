سانت كاترين تستقبل عشاق الشتاء مبكرا للاستمتاع بطقسها الأوروبي

تكتسي مدينة سانت كاترين بلون الثلج الأبيض طوال الشتاء لكونها الأقل في درجات الحرارة على مستوى مصر، لدرجة تجمد مياه الآبار والعيون الموجودة في الجبال والوديان، وسط استقبال الزوار للاستمتاع بهذا الطقسي الأوربي، لتبدأ الرحلات مبكرا هذا الشتاء.

محمد فتيح أحد أبناء قبيلة الجبالية بمدينة سانت كاترين، وأدمن صفحة سانت كاترين مدينتي الجميلة، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المدينة تستقبل آلاف السياح سنويا من كل مكان لما تتميز به من مقومات في مجال السياحة التاريخية والبيئية، وأوضح أن المصريين خاصة الشباب بدأوا يقبلون على زيارة للمدينة في فصل الشتاء الذي تتساقط فيه الثلوج لتغطي المدينة باللون الأبيض الجميل.

الشتاء في سانت كاترين

وقدم محمد فتيح نصيحة للسياح المصريين الذين يقومون بزيارة مدينة سانت كاترين في فصل الشتاء البارد من أجل الحفاظ على أنفسهم أثناء الصعود إلى قمة جبل موسي في الأجواء الشتوية التي بدأت بالفعل مبكرا.

وأشار إلى أن الطقس في سانت كاترين مختلف عن باقي مدن مصر بسبب البرودة الشديدة، لذا وجب على السياح الذين يتوافدون على مدينة سانت كاترين من أجل صعود جبل موسي لمشاهدة أفضل مشاهد شروق الشمس في العالم أن يرتدوا الملابس الثقيلة لضمان حصولهم على التدفئة اللازمة.

6 فوائد لزيارة كاترين في فصل الشتاء

１- التعرف على عادات البدو في فصل الشتاء.

２- تناول أطعمة بدوية سهلة وسريعة التحضير خلال رحلة جبل موسي مثل الفراشيح.

３- مشاهدة الغيوم وهي تحتضن الجبال الشاهقة في قمة جبال سانت كاترين وموسى وجبل التجلي.

４- مشاهدة الثلوج التي تتساقط يوميا بسبب درجات الحرارة الأقل من الصفر.

５- المبيت فوق جبل موسي وسط طقس شديد البرودة.

６- ركوب الجمال لمسافات وشرب المشروبات الساخنة طوال رحلة الصعود إلي جبل موسي.