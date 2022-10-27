شرم الشيخ تنتهي من إنشاء أول محطة لشحن أتوبيسات الكهرباء في الشرق الأوسط

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من أول محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء في مصر والشرق الأوسط بشرم الشيخ، موضحًا أن المحطة جاهزة للافتتاح بعد استكمال كابلات الكهرباء والشواحن.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن المدينة استقبلت 260 أتوبيسًا قبل قمة المناخ، موضحاً أن الاتوبيسات صديقة للبيئة وصناعة مصرية 100%، وجرى تركيب الهوية البصرية على الأتوبيسات.

260 أتوبيسًا كهربائيًا وغاز طبيعي

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن وزارة النقل أرسلت الأتوبيسات الجديدة إلى شرم الشيخ، بينها 140 أتوبيسًا تعمل بالكهرباء، والأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، 120 أتوبيس.

وتابع أن إدارة مرور جنوب سيناء حددت 200 نقطة للأتوبيسات لنقل المشاركين في قمة المناخ لتغطي مدينة شرم الشيخ بالكامل، موضحا أن الاتوبيسات أصبحت إضافة جديدة للمدينة وساهمت في مشروع تحويها إلى مدينة خضراء.

100 ألف متر مساحة المحطة

وأكد اللواء خالد فودة أنه جرى إقامة أول محطة شحن لأتوبيسات الكهرباء على مساحة 100 ألف متر مربع والانتهاء منها بشكل كامل، لافتًا إلى أنها تستوعب شحن 150 أتوبيسًا مرة واحدة، إلى جانب قدرتها على شحن السيارات.

ولفت إلى أن المحطة تشمل 7 أرصفة، بإجمالي 70 شاحنا، و28 شاحنا قدرة 120 كيلو وات، و42 شاحن قدرة 60 كيلو وات، وتضم مبنى إداري، ومبنى تجاري، ومبني خدمي، وترفيهي وصالة انتظار وغرف فندقية.

وأكد المحافظ إنشاء 24 محطة شحن كهربائي للسيارات في كل مناطق شرم الشيخ بالإضافة إلى محطات شحن السيارات بالكهرباء، داخل محطات الوقود وأمام الفنادق.