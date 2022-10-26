تطعيم العاملين بفنادق شرم الشيخ ضد التهاب الكبد الوبائي استعدادا لقمة المناخ

أعلنت مديرية الصحة في جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ القصوى في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ الشهر المقبل؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الذي شدد خلال زيارته للمحافظة على تطعيم كافة العاملين في الفنادق، ونشر الوعي بين متداولي الأغذية.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المديرية شنت حملة مكبرة على جميع الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ، في إطار توجيهات وزير الصحة لتطعيم كافة العاملين بالفنادق ضد الالتهاب الكبدي الوبائي A.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع متداولي الأغذية بالفنادق بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع شركة «جلاكسو سميثكلاين» استعدادًا لانطلاق مؤتمر التغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أنه جرى تخصيص نقاط تطعيم ثابتة، بكافة فنادق مدينة شرم الشيخ، تضم فرق طبية لتطعيم العاملين، من المقرر تطعيم ما يزيد عن 20 ألف من العاملين.

تجهيز المستشفى الميداني استعدادا لقمة المناخ

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إلى إنه جرى تجهيز المستشفى الميداني بجوار قاعة المؤتمرات وتزويده بكل سبل الرعاية الصحية؛ لتقديم أفضل خدمة صحية للمشاركين في القمة 27 للمناخ.

تدريب مكثف لمتداولي الأغذية بفنادق شرم الشيخ

وأوضح أنه جرى تدشين تدريب مكثف للعاملين بتداول الأغذية بفنادق شرم الشيخ على الاشتراطات الصحية السليمة الواجب اتباعها عند تداول الأغذية وممارسات النظافة الشخصية؛ لمنع حدوث التسممات الغذائية في ضوء استقبال فنادق شرم الشيخ المشاركين فى فعاليات المؤتمر.

وأكد «رخا»، استمرار فعاليات التدريب خلال الأيام المقبلة لتغطية تدريب جميع العاملين بالمنشآت، وكذلك التنويه على ضرورة تلقي لقاح الالتهاب الكبدي A بنقاط التطعيم الثابتة، التي تم تخصيصها لتطعيم جميع العاملين بالفنادق.

وتابع أن مديرية الصحة وجهت بعمل حملة لمكافحة القوارض والحشرات بمحيط المستشفى الميداني المقام بجوار المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ.