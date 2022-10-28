أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 28-10-2022

تمد الخضروات الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة، إذ تساعد في عملية الهضم وتقي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، لاحتوائها على عنصر الحديد الذي يعمل على تجديد خلايا الدم الحمراء.

وتحتوي الخضروات أيضًا على فيتامين سي الذي يقي من أمراض الصدر والجهاز التنفسي وأمراض البرد والانفلونزا، وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق، كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 7 جنيهات و9 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل الأحمر 5 جنيهات، فيما اختلف سعر كيلو البصل الأبيض بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحامي 6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 10 و13 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفلفل ألوان بين 25 و27 جنيهًا، كما تراوح سعر الخيار بين 9 و10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر بين 9 و11 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 5 وجنيهات و8 جنيهات، كما جاء سعر كيلو الكوسة بين 7 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الكوسة بين 4 جنيه و6.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 7 جنيهات و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 6.5 جنيه و9.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البصل بين 2.75 جنيه و3.75 جنيه.

واختلف سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و6 جنيهات، كما سجل سعر الباذنجان الرومي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبانخ بين 9 جنيهات و11 جنيهًا