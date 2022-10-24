رئيس بنك مصر: زيادة الودائع في البنوك من 1.4 لـ7.5 تريليون جنيه

قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إنَّ القطاع المصرفي قوي وجميع مؤشراته المالية تعكس متانة المراكز المالية الخاصة بالقطاع المصرفي، كما أن نسبة الربحية في هذا القطاع أعلى بكثير من الدول الأخرى، لذلك فإنه يجذب بنوك عالمية وتستثمر وتتواجد في السوق المصري، لافتًا إلى أن حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 400 مليون جنيه في بنك مصر، وذلك في عام 2014، ولكن بنك مصر موّل مشروعات صغيرة ومتوسطة بـ57 مليار جنيه لـ153 ألف مستفيد.

الحكومة الحكومة أطلقت مبادرات كثيرة حتى تدور عجلة الاقتصاد

وأضاف «الأتربي»، خلال كلمتها ضمن فعاليات جلسة فرص وأفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «رغم تداعيات جائحة كورونا، فقد أطلقت الحكومة والبنك المركزي مبادرات كثيرة حتى تدور عجلة الاقتصاد، ويمكننا أن نعقد مقارنة بين عامي 2014 و2022، ففي عام 2014 كانت حجم القروض الممنوحة 590 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم القروض الممنوحة 3.6 تريليونات جنيه، والودائع كانت 1.4 تريليون جنيه، لكنها أصبحت 7.5 تريليونات جنيه».

وتابع أنَّ هناك مؤشر يقيس قوة ومراكز البنوك، وهو معدل كفاية رأس المال، الذي كان 13.9% لكنه أصبح 20.9%، نخفض حجم الاستيراد ونزيد حجم التصدير، ونخفف العجز في الميزان التجاري الذي يعتبر آفة الدول النامية، مشيرًا إلى أنَّ أي تنمية اقتصادية من خلال خطة وأهداف محددة تتناول عملية الإصلاح الاقتصادي وتحقق أهداف تنموية مستدامة مثل ضمان تشغيل الأفراد وخلق فرص عمل وتقليل معدلات الفرد، وشركاء النجاح في هذا الأمر هم مؤسسات التمويل الدولية.

المؤسسات الدولية تمنح حزم تمويلية لتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال

ولفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى أنَّ مؤسسات الدولية تمنح حزم تمويلية ودعم فني وتجهز ورش عمل لتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال وتدرب أصحاب المشروعات على كيفية تحسين المنتج وتسويقه وزيادة معدلات البيع، وعندما تحصل البنوك المصرية على التمويل من مؤسسات التمويل الدولية يكون ذلك فرصة لعقد اتفاقات مع البنوك العالمية.