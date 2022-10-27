حالة الطقس اليوم في البحيرة.. أجواء غائمة وتوقعات سقوط أمطار تصل لـ40%

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم في البحيرة، غائمة جزئيا، مع نشاط لحركة الرياح على مختلف المدن والمراكز، لا سيما الساحلية: إدكو، رشيد، المحمودية، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم في البحيرة، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً، على الأنحاء كافة.

وأشارت إلى أن المحافظة، ستشهد شبورة مائية صباحا، وطقس غائم جزئيا، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30-40% تقريبا.

درجات الحرارة في البحيرة

عن حالة البحر المتوسط في شواطئ إدكو، توقع خبراء الأرصاد، أن تكون شدة الرياح خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه بين 1: 1.75 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وسجلت درجات الحرارة العظمى في البحيرة، 27 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 19 درجة مئوية.

وشهدت العديد من المحافظات على مدار الأيام الماضية، سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، لا سيما محافظات الوجه القبلي، ورفعت المحافظات درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وسرعة رفع آثارها.