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وزير القوى العاملة يلتقي مدير «العمل الدولية» لبحث تعزيز علاقات العمل

كتب:

ماهر هنداوي
06:26 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
     وزير القوى العاملة يلتقي مدير منظمة العمل الدولية

     وزير القوى العاملة يلتقي مدير منظمة العمل الدولية

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أنّ الوزارة حريصة على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، والتي من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح أن مصر تحترم الاتفاقات الدولية، التي وقعت عليها مع المنظمة، كما أن تشريعاتها العمالية تُتَرجم تلك الإتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف الحريات النقابية، مؤكدا أنّ من حق أي عامل في مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة، مشيراً إلى أنّ الوزارة لا تتدخل في الشأن النقابي كونها حريصة على تستقلاليته، وأنها كجهة إدارية بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، في إطار القانون.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، بمكتبه بديوان عام الوزارة مع إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة في المشروعات القائمة لتعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر.

وشارك في اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ورشا عبدالباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وياسر صقر مدير الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية، ومن جانب المنظمة مروة صلاح مدير مشروعات بمنظمة العمل الدولية.

واستمع الوزير من الوفد الدولي عن  طبيعة مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر (SLARIE)، وقالوا إن المشروع انطلق في مارس 2020 نتيجة التعاون المكثف بين منظمة العمل الدولية والحكومة المصرية وممثلي أصحاب العمل والعمال للتوصل إلى إطار جديد يعبر عن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وبرنامج عمل أفضل؛ لتعزيز بيئة مواتية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وعلاقات العمل السليمة، والنمو الاقتصادي الشامل.

ويهدف المشروع الذي تبلغ مدته 5 سنوات في مرحلته الأولى، إلى تطوير من خلال الحوار الاجتماعي، ويتكون المشروع 3 مكونات: تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيقها بفعالية في القوانين والممارسات، وتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة،والمكون الثالث العمل الأفضل لتمكين المنشآت في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة من الاستفادة بشكل أفضل من فرص الأعمال نظرًا لتحسين علاقات العمل ومستويات الامتثال لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.