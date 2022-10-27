بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين و«توك توك» بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نصف نقل وميكروباص و«توك توك» على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، أمام مدخل قرية زهرة في اتجاه الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص العام لإجراء الإسعافات الأولية.

حادث تصادم

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى ميكروباص و«توك توك»، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لإجراء الإسعافات الأولية.

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من جلال أسامه جلال، 36 سنة، مقيم في أبو حمص، مصاب باشتباه كسر بالحوض وكسر بالساق الأيسر، وهشام حماد محمد، 42 سنة، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمنى وكدمات وسحاجات متفرقة، ووليد أحمد جبر، 36 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وجميعهم مقيميون في مركز أبو حمص.