سقوط أمطار شديدة على الإسماعيلية.. وانتشار فرق الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، عصر اليوم الأربعاء، أمطارًا شديدة على المدينة والمناطق الشمالية من المحافظة، استمرت قرابة ساعة؛ مما تسبب في تراكم المياه على بعض الطرق الرئيسية والداخلية دون تأثر كبير للحركة المرورية.

وانتشرت مياه الأمطار على مناطق مركز الإسماعيلية وقرى أبو عطوة ونفيشة ومركز أبوصوير والقرى التابعة له وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، فيما انتشرت السحب الكثيفة والغيوم على سماء المدينة.

أمطار رعدية وسحب تغطي المحافظة

وانتشرت السحب الكثيفة الرعدية في سماء المحافظة بالكامل، عدا مناطق فايد والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم الأربعاء، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» من سقوط الأمطار على مدن القناة بالتزامن مع انتشار السحب الرعدية.

وانتشرت فرق الطوارئ التابعة لأحياء الإسماعيلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شوارع الإسماعيلية؛ لرفع المياه من الشوارع بشكل عاجل لمنع أي توقف مروري في الميادين والشوارع الرئيسية.

تفعيل حالة الطوارئ للدرجة القصوى

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، ومتابعة حالة الطقس مع كافة غرف العمليات في المراكز والمدن بالتزامن مع سواء الأحوال الجوية.