احسب معاشك بعد زيادة المنحة قبل بدء الصرف.. «بالورقة والقلم»

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قرار الرئيس بصرف مبلغ 300 جنيه شهريا يبدأ العمل به مع صرف معاشات شهر نوفمبر 2022، الثلاثاء المقبل.

تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاش في مصر، يحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ 294 مليار جنيه سنويًا، وأضاف قائلا: «لو المعاش 1000 جنيه، سيكون بعد المنحة الاستثنائية 1300 جنيه».

طريقة حساب المعاش بعد زيادة المنحة الاستثنائية

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي طريقة حساب زيادة المعاش كالتالي «المعاش الذي يتقاضاه بالإضافة إلى 300 جنيه»:

- من يتقاضى 1000 جنيه سيحصل على 1300 جنيه.

- من يتقاضى 1200 سيحصل على 1500 جنيه.

- من يتقاضى 1500 سيحصل على 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1600 سيحصل على 1900 جنيه.

- من يتقاضى معاش 2000 جنيه سيحصل على معاش 2300.

- من يتقاضى معاش 2200 سيحصل على 2500 جنيه.

- من يتقاضى معاش 2500 سيحصل على معاش 2800.

- من يتقاضى معاش 2800 سيحصل على 3100.

- من يتقاضى 3000 سيحصل على 3300 جنيه.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية والتكنولوجية، ليتمكن الأهالي من صرف معاشاتهم، مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة.