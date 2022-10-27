في ذكرى ميلادها.. مسيرة فكرية للكاتبة نوال السعداوي «فيديو»

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتبة والروائية الدكتورة نوال السعداوي، التي اشتهرت بالدفاع عن قضايا المرأة، ووُلدت "السعداوي" يوم 27 أكتوبر من العام 1931م في قرية كفر طلحا بمحافظة القليوبية، وتخرجت في كلية الطب بجامعة القاهرة في ديسمبر العام 1955م.

وفي تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، برزت حياة نوال السعداوي كطبيبة تخصصت في مجال الأمراض الصدرية وعملت كطبيبة امتياز بمستشفى قصر العيني وانتبهت خلال عملها إلى المشكلات النفسية للمرأة الناتجة عن الممارسة القمعية للمجتمع والقمع الأسري.

أول أعمالها

قدمت «السعداوي» أول مؤلفاتها بعنوان «تعلمت الحب» في عام 1957، ثم «مذكرات طبيبة» عام 1958م وصدر لها 40 كتابا وأعيد نشر وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة، كذلك قدمت عدة مؤلفات منها «الأنثى هي الأصل»، و«المرأة هي الصراع النفسي»، و«الوجه العاري للمرأة العربية»، و«رحلاتي في العالم»، و«المرأة والدين والأخلاق»، و«كسر الحدود»، و«تعلمت الحب».

جوائز نوال السعداوي

حصلت نوال السعداوي على جائزة الشمال والجنوب من المجلس الأوروبي عام 2004، وفازت بجائزة إيمانا الدولية من بلجيكا، كما فازت بجائزة سويدية عام 2011، ورحلت الدكتورة نوال السعداوي بعد صراع المرض عن عمر ناهز الـ90 عاما.