تفاصيل سرقة مواطن تحت تهديد السلاح بمنطقة عين شمس

قررت النيابة العامة حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي وخاتم من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح بأحد شوارع عين شمس في القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ألقت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية القبض عليه.

«الوطن»، تستعرض حكاية سرقة أحد المواطنين في الشارع بعين شمس، بعدما أعلنت وزارة الداخلية القبض عليه أمس الأربعاء، ثم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهم بعدما جمعت كافة المعلومات عنه وأجرت تحرياتها، واتضح من خلال التحريات أنه عاطل ويقيم بنفس المنطقة «عين شمس»، وله معلومات جنائية، وأثناء القبض عليه كان بحوزته سلاح أبيض «مطواة» استخدمه في واقعة السرقة بالإضافة إلى الخاتم المسروق، وجزء من الأموال المسروقة.

اعترافات المتهم

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، وبدأت الجهات المعنية التحقيق مع المتهم، وبعد مواجهته بكافة التهم المنسوبة إليه، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة قائلا: «طلعت المطواة من جيبي وهددته بيها عشان يطلع الفلوس اللي معاه، وفعلا طلعها وخدتها ولما لمحته لابس خاتم غالي خليته يقلعه، والخاتم لسه معايا لكن الفلوس صرفت جزء منها»، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم

وفيما يتعلق بالعقوبة المنتظر توقيعها على المتهم بسرقة أحد المواطنين في منطقة عين شمس، يقول المحامي محمد ثابت، في تصريحاته لـ «الوطن»، إنه وفقاً لقانون العقوبات وتحديداً المواد 317 و318، فإن السرقة حال عدم اقترانها بظروف مشددة فيتم معاقبة المتهم بالحبس، وحال اقترانها بظرف مُشدد فيتم معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل.