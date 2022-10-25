القبض على 3 طلاب بتهمة سرقة أجهزة مدرستهم في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة أجهزة من داخل إحدى المدارس بالإسكندرية، حيث تبين ارتكاب الواقعة 3 طلاب من المدرسة.

بلاغ لقسم شرطة ثان المنتزه

وأضاف بيان وزارة الداخلية أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (مسئول بإحدى المدارس بدائرة القسم) بإكتشافه كسر نافذة غرفة الحاسب الآلى بالمدرسة وسرقة (4 أجهزة بروجيكتور - 3 شاشات - 2 سماعة خاصين بأجهزة الحاسبات الآلية) وذلك قبل بدء اليوم الدراسى .

تحديد مرتكبى الواقعة

بالفحص وإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( ثلاثة طلاب من بينهم إثنين من ذات المدرسة)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على كافة المسروقات.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة من خلال تسلق سور المدرسة وكسر نافذة الغرفة المشار إليها والإستيلاء على المسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.