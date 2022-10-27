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«أستاذ فيزياء»: السلوكيات الفردية يمكنها تقليل الانبعاثات  

كتب:

هاجر عمر
12:37 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
تأثير التغيرات المناخية

تأثير التغيرات المناخية

قال الدكتور صلاح عرفه أستاذ الفيزياء والخبير البيئي، إن جفاف المياه الناتج عن التغيرات المناخية يؤثر على توفير المياه اللازمة للشرب والزراعة، وبالتالي يؤثر على توفير الغذاء للإنسان والحيوان، مشيرًا إلى التأثيرات السلبية لهذه المعطيات على سلوك الأفراد نتيجة الجوع ونقص الغذاء وانتشار الفقر والعنف والسرقة وغيرها.

 تنفيذ إجراءات الحفاظ على البيئة

وأضاف عرفه في حوار مع الإعلامي أحمد شمس في برنامج «مع الناس» على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن التأثيرات المناخية ستؤثر على الجميع دون استثناء، مؤكدًا ضرورة أن يقوم كل فرد بمسؤوليته نحو الحفاظ على البيئة، مشددًا على ضرورة أن يلازم التعاون بين الجهات للحفاظ على البيئة السرعة في تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك.

السلوكيات الفردية يمكنها التقليل من الانبعاثات 

وأشار أستاذ الفيزياء والخبير البيئي إلى ضرورة اللجوء لوسائل النقل الجماعي بدلًا من الاعتماد على السيارات الشخصية الأمر الذي بدوره يقلل الانبعاثات للنصف، وكذلك السير خلال المسافات القصيرة بدلا من السيارات للحفاظ على البيئة وبالتالي صحة الإنسان.

 

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