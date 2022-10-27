أستاذ دراسات بيئية: الحفاظ على كوكب الأرض يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 43%

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إن تقرير الأمم المتحدة الأخير يشير إلى انخفاض الانبعاثات الصادرة، وهو ما يعطي بصيص من الأمل، غير أن التقرير يؤكد أيضًا على أن معدل الانبعاثات مازال مرتفعًا رغم هذا التراجع.

انخفاض الانبعاثات 3% عن العام الماضي

وأضاف سمعان في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين طبانة وأمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن هذا الانخفاض يرجع إلى مقارنة 2010 بعام 2021، حيث سجلت الانبعاثات 13% وانخفضت إلى 10% هذا العام، أي أنه على الرغم من حدوث انخفاض 3% من الانبعاثات إلا أن هذا الرقم هزيل جدًا مقاربة بما هو مأمول لتقليل الانبعاثات.

الانخفاض المأمول للانبعاثات 43% للحفاظ على درجة حرارة الأرض

وأكد أستاذ الدراسات البيئية أنه إذا كان العالم جادا في ألا تزيد درجة حرارة الأرض عن 1.5 حسب اتفاق باريس، فعلى العالم أن يصل إلى نسبة انخفاض 43% وليست 3% كما حدث، وإلا سوف يتعرض العالم لموجات شديدة من الحرارة والأمطار والسيول كما يحدث الآن، وستزداد حدتها في المستقبل القريب.