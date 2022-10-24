سعر قنطار القطن اليوم 2022.. استمرار المزادات الأسبوعية في المحافظات

تباين سعر قنطار القطن اليوم الاثنين، في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال المزادات التي تقام في كل محافظة على حدا، والتي من المقرر أن تستمر حتى انتهاء موسم جني المحصول بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويُجرى، غداً الثلاثاء، مزاد جديد للقطن في محافظة الفيوم، من خلال أحد مراكز التجميع، ليتمكن المزارعون من بيع القطن الخاص بهم.

كم سعر قنطار القطن 2022؟

وقال المهندس زينهم عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في محافظة الفيوم، لـ«الوطن»، أنّ آخر سعر قنطار القطن في الفيوم تراوح بين 3805 حتى 3950 جنيهًا، حسب الجودة والنظافة والصنف، موضحاً أنّ المحافظة تشهد هذا العام زيادة في المساحات المنزرعة بالقطن.

وأشار إلى أنّ آخر مزاد عُقد في محافظة الفيوم، لتحديد سعر قنطار القطن المصري وبيعه كان الثلاثاء الماضي، موضحاً أنّه من المتوقع عقد المزاد الجديد غداً الثلاثاء.

أسعار القطن اليوم في الوجه البحري

وفيما يتعلق بأسعار القطن اليوم في الوجه البحري، إضافة إلى سعر القطن في كفر الشيخ 2022، إذ سجل آخر سعر لقنطار القطن المصري 3900 جنيه للقطن طويل التيلة.

وقال المهندس عماد الحداد مدير إدارة طامية الزراعية، إن قنطار القطن يشمل 143.8 كيلو جرام.

سعر قنطار القطن 2022

تجدر الإشارة إلى أنّ سعر قنطار القطن المصري 2022، في بداية موسم جني المحصول وصل إلى 5200 جنيه، بزيادة قدرها 1400 جنيه في القنطار الواحد عن أسعاره العام الماضي، ما تسبب في فرحة عارمة لدى المزارعين الذين حققوا أرباحاً جيدة، ولكن سعره بدأ في التراجع قليلاً بسبب زيادة الكميات المعروضة، فضلاً عن انخفاض سعره عالمياً.

وبلغت مساحة القطن المنزرعة في مصر هذا العام، بحسب بيان سابق لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 336 ألف فدان، منها صنفي جيزة 94 وجيزة 97 في محافظات الوجه البحري، فضلاً عن زراعة صنف جيزة 95 في محافظات الصعيد.

وتُحدد أسعار القطن في مصر من خلال المزادات اليومية، التي تنظمها منظومة تداول القطن الجديدة، التي اعتمدت بيع القطن من خلال المزادات التي يتم إقامتها في مختلف مراكز التجميع بجميع محافظات مصر.