فيلم Pamfir يحصد 5 جوائز من دائرة نقاد السينما الوطنية الأوكرانية

حصد فيلم Pamfir لشركة وادي فيلمز للمنتج والمخرج أدولف العسال، على 5 جوائز خلال منافسته في الدورة الخامسة من دائرة نقاد السينما الوطنية الأوكرانية Kinokolo، وهي جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وأفضل عرض أول، وأفضل مخرج وأفضل سيناريو لمخرجه الأوكراني دميترو سوكوليتكي، وجائزة أفضل ممثل للأوكراني أولكسندر ياتسنتيوك، وذلك بعد بعد إعلان منافسته في مسابقة أسبوع النقاد الدولية بمهرجان القاهرة الدولي.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم Pamfir حول رجل يدعى بامفير الذي يحب عائلته بشده، ويعود إليهم بعد فترة غياب، ليكتشف أفعال ابنه الخاطئة التي تدفعه للعودة إلى ماضيه الإجرامي من أجل إصلاح ما أفسده الابن، ليسير في طريق محفوف بالمخاطر مع عواقب لا رجعة فيها.

وحظي فيلم Pamfir على عرضه العالمي الأول بـ مهرجان كان السينمائي، إذ نافس على جائزة الكاميرا الذهبية بقسم أسبوع المخرجين، وفاز بجائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان باليش السينمائي، بجانب مشاركته في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان أثينا السينمائي الدولي حيث ترشح لجائزة أفضل فيلم، ومهرجان سينتاجو السينمائي الدولي، مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، مهرجان وارسو السينمائي الدولي، مهرجان هامبورغ، ومهرجان ريندانس السينمائي.

وشارك أدولف العسال بالفيلم الروائي الطويل شرف والفيلم القصير ذاكرة ممتلئة، وذلك في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، وكان الأخير قد شارك في أكثر من 70 مهرجان سينمائية، بينما وصل فيلمه سوّاح إلى 34 جائزة دولية خلال مشاركته في أكثر من 100 مهرجان سينمائي دولي.

وتصدّر أعلى المشاهدات على منصة نتفلكس وقت إطلاقه، وتدور أحداث الفيلم في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة، ويقوم ببطولة الفيلم النجم المصري كريم قاسم، تأليف الكاتب الهندي دنيس فوون، ومن إخراج ادولف العسال.

وتعمل شركة وادي فيلمز على العديد من مشاريع الأفلام الطويلة ومن بينهم فيلم Hooped والذي سيدخل مرحلة الإنتاج في بداية 2023.

معلومات عن أدولف العسال

وُلد أدولف العسال في الإسكندرية بمصر، وقضى فترة طفولته بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ، بعد حصوله على الماجستير في صناعة السينما من جامعة Kingston بالمملكة المتحدة عام 2008، أخرج فيلمه القصير LA FAMEUSE ROUTE عام 2011 لينافس به في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصل على 5 جوائز، ثم الفيلم القصيرMANO DE DIOS الذي شارك في أكثر من مهرجان سينمائي.

وفي 2012 أنتج وأخرج أولى أفلامه الروائية الطويلة LES FAMEUX GARS، كما تولى مسؤولية توزيعه بالدول الناطقة بالفرنسية، وبفيلم سوّاح SAWAH أكمل ثاني أفلامه الروائية الطويلة، والذي نافس في أكثر من 100 مهرجان سينمائي وحصد 34 جائزة، وينتظر أدولف إطلاق فيلمه الروائي الطويل HOOPED خلال عام 2023، بجانب إخراجه لـ 5 حلقات من المسلسل البلجيكي الكوميدي BARAKI والذي عُرض في 2021.

ويعتبر أدولف من صنّاع السينما الذين تم اختيارهم ضمن Berlinale Talents وEAVE (European Audiovisual Entrepreneur)، كما تخرّج من Screen Leaders، أدولف هو عضو في أكاديمية الفيلم الأوروبي European Film Academy ويعمل في الجزء الإبداعي من جناح لوكسمبورغ في معرض Expo 2020 بدبي.