تسليم 5 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة في كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 5 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد، مع استكمال كافة الإجراءات، وموافقة الجهات المعنية، طبقاً للقانون، وذلك من خلال تقنية «فيديو كونفرانس»، وبحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسؤول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسؤول التعاقدات، وهيثم ندا، مسؤول منظومة التقنين الإلكترونية.

تسليم 832 عقدا

وأوضح المحافظ، تسليم 5 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، عبارة عن عقدين بمركز دسوق، وعقدين بمركز سيدى سالم، وعقد بمركز بيلا، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضاً التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 832 عقداً، وأن قرارات التقنين تُعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

حل مشاكل السنوات الماضية

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم معالجة تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأن الدولة في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.