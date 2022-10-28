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حظك اليوم برج الثور الجمعة 28-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

سمر ايهاب
12:03 ص | الجمعة 28 أكتوبر 2022
برج الثور

برج الثور

برج الثور هو ثاني الأبراج الفلكية، ومنظم بشكل كبير في حياته ويكره الفوضى في المكان مهما كان الظرف، إلى جانب أنه يتحمل المسؤولية بشكل كبير دون أن يشعر بالضيق مهما كان الضغط، ومن الناحية المادية، يحب أن يدخر الأموال حتى تفيده في حياته.

مواصفات برج الثور

ويسعى مولود برج الثور لفرض سيطرته على كل من حوله، فهو يحب التملك والسيطرة على الغير ويكره التغيير، ويحب أن تجري الأمور بشكل تقليدي وفق تعوده.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيا ومهنيا، كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار جرأة في المعاملات المادية ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على زيادة دخلك وتنمية أعمالك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لإصلاح علاقتك بمن تحب، عليك أن تكون أفضل وتتمتع بطاقة عاطفية، ما يساعدك على تحقيق تواصل أفضل، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

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بقلم سمر ايهاب