حظك اليوم برج الأسد الجمعة 28-10-2022 عاطفيا ومهنيا

الكثير من المشاهير ينتمون لبرج الأسد، منهم على المستوى العالمي، الدوقة ميجان ميركل، والفنانة ساندرا بولوك، جينيفر لوبيز، وعلى المستوى العربي والمحلي كلا من أحمد عز، الراحل سعيد صالح، رامي عياش، تامر حسني، أحمد صلاح السعدني.

ومن المعروف عن برج الأسد، أنه ذو شخصية قوية، ولديه جرأة كبيرة على مواجهة أي مشاكل أو صحاب في حياته الخاصة والمهنية، وكثيرًا ما يلجأ إليه الأهل والأصدقاء لاستشارته في مشاكلهم، ولأخذ النصيحة منه.

ونعرض في التقرير التالي، توقعات حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق ما صرحت به خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

وأكدت عبير فؤاد، أن الأبراج الفلكية ستكون داعمة اليوم لمولود برج الأسد، وذلك على الصعيد المهني، إذ سيكون له كل الدعم لإنجاح مشروعاتك وخططك المستقبلية، كما سيكون السبب في اتضاح الأمور من حولك، حتى أنك سوف تجد حلًا لقضية شائكة، وذلك وفق توقعات حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وعلى المستوى العائلي والشخصي، ما زالت الأبراج داعمة لك، نظرًا لوجود القمر في منزل الحب، ما يجعلك اليوم لبقًا خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم، كما ستقدر على دعم علاقتك بالأخوة والأحباب، كما سيلاحظ الجميع أنك ستكون في حالة مزاجية جيدة، وفق تصريحات عبير فؤاد خبير الفلك والأبراج لتوقعات حظك اليوم.