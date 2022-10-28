التعليم تحدد إجراءات التقدم لامتحانات النقل بالإعدادية لطلاب المنازل

أعلنت مديريات التعليم، إجراءات التقدم لامتحانات النقل بالمرحلة الاعدادية على نظام المنازل للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيرة إلي بدأ التقدم للامتحانات في نوفمبر المقبل.

تقديم طلب للمدرسة في شهر نوفمبر

وأضافت المديريات التعليمية في خطاب رسمي: «يتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل بالإعدادي العام على نظام المنازل، بطلب للمدرسة وعلى المدرسة استيفاء النموذج الذي تعده وزارة التربية والتعليم مع إرفاق بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب المنازل المتقدمين في امتحان النقل أمام المدارس الرسمية».

‏وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن المدرسة ستتسلم نموذج تحقيق الشخصية من إدارة التوريدات بمديرية التربية والتعليم، وصرف هذا النموذج للطلاب مجانا وعلى الطالب تقديم صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر وعدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة.

التأكد من سلامة المستندات المقدمة من الطلاب

وأضافت المديريات: «بعد التأكد من سلامة المستندات المقدمة من الطلاب والتي تبين مدى أحقيته في التقدم للامتحان يحرر الطالب بخط يده بيانات تحقق الشخصية ويلصق عليها صورة الطالب وتعتمد وتختم الصورة وتحتفظ المدرسة بهذه البطاقة ولا تسلم الطالب، وتقوم المدرسة بإنشاء سجل خاص لطلبة المنازل مدون فيه بيانات الطلاب من واقع البيانات المدونة في بطاقة تحقيق الشخصية تحت رقم معين.

تقديم أسماء الطلاب المتقدمين للإدارات في ديسمبر

وأوضحت المديريات التعليمية في خطابها أن المدارس سترسل مستندات من أصل وصورة بأسماء الطلاب المتقدمين للامتحان مرفق بها به رقم القيد بالسجل وتاريخ الميلاد لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وذلك في موعد غايته شهر ديسمبر 2022، وتقوم الإدارات بتجميع الكشوف وتسليمها لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية في موعد غايته الأسبوع الأخير من ديسمبر.