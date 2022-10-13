ندوة توعوية بـ«جنوب الوادي» ضمن مبادرة حياة كريمة في الجامعات الحكومية

نظمت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، ندوة توعوية للطلاب تحت عنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، التي تقام تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

قوافل حياة كريمة

أشار رئيس الجامعة، إلى مشاركة جامعة جنوب الوادي في أنشطة مبادرة حياة كريمة منذ إطلاقها ومساهمتها في تقديم الدعم الفني، في مراحل المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من القوافل المتنوعة، التي قدمت خدماتها للمواطنين في مختلف القرى بأنحاء المحافظة، منها القوافل الطبية والبيطرية، وقوافل الابداع الفني وغيرها.

نشر الوعي بمبادرة حياة كريمة

تحدثت الدكتورة نجوى الهواري منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا، عن أهداف الندوة التي تأتي في مقدمة مجموعة من الندوات التعريفية بالجهود التنموية ونشر الوعي بمبادرة حياة كريمة والعمل على تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة،

ووجهت الشكر لجامعة جنوب الوادي، على دعمها المتواصل لمختلف أنشطة المؤسسة، وتم عرض فيلم تسجيلي عن أهم أنشطة وإنجازات مبادرة حياة كريمة، لتحقيق الطفرة التنموية الشاملة في الريف المصري.

جهود حياة كريمة

استعرض الدكتور وليد حسين منسق مؤسسة حياة كريمة بقنا، حجم الجهود المبذولة في مشروعات حياة كريمة، وأهداف المبادرة، وأهم إنجازات المبادرة التي تساهم في توزيع الإمكانيات والمشروعات على مختلف أنحاء مصر ودور المؤسسة في استيعاب الطاقات الشبابية.

شهد فعاليات الندوة، الدكتورة سميحة عبد الرحيم منسق مؤسسة حياة كريمة بقنا ومحمود ياسين منسق مؤسسة حياة كريمة بقنا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وحضور طلابي من مختلف كليات الجامعة.