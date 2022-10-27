ضمن مبادرة فرحة.. «صناع الخير» تجهز 60 عروسا من غير القادرات في 4 محافظات

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومن خلال جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي فى تجهيز 60 عروسا غير قادرة فب محافظات الغربية وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة، بإهدائهن الأجهزة الكهربائية الأساسية لهن؛ لدعم إتمام زفافهن.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير للتنمية، أنّ تجهيز المؤسسة للعرائس غير القادرات يأتي ضمن مبادرة «فرحة» التى أطلقتها «صناع الخير» لإدخال الفرحة على الأسر غير القادرة، بدعم زواج فتياتها المقبلات على الزواج، واللاتي تعطل زفافهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن.

مبادرة صناع الخير «فرحة»

وأوضح عبدالفتاح، أنّ مبادرة صناع الخير «فرحة»، لدعم إتمام زفاف الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، تنفّذ تحت رعاية السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع المحافظين في المحافظات المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح إلى أنّ صناع الخير أهدت الـ60 عروسة أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجة وغسالة وشاشة تليفزيون ومكواة ومروحة بتكلفة إجمالية تجاوزت مليون جنيه.

وأكد عبدالفتاح، أنّ «صناع الخير» ومن خلال مبادرة «فرحة» لدعم الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج في إتمام زفافهن نجحت حتى الآن في إتمام زفاف 300 عروسة يتيمة غير قادرة من المحافظات المختلفة سواء بإهدائهن أجهزة كهربائية أو 10 آلاف جنيه لكل عروسة.

ونوّه بأنّ مبادرة «فرحة» يتم تنفيذها ضمن منظومة خدمات إنسانية تعمل «صناع الخير» على تنفيذها على الأرض تتضمن خلق فرص عمل غير تقليدية للسيدات المعيلات من خلال تدريبهن على الحرف والمشغولات اليدوية سواء في مركز استدامة لدعم وتدريب وتأهيل المرأة الريفية أو فس مصنع صناع الخير للسجاد اليدوي في الفيوم، وتقديم الخدمات الطبية ذات الجودة في مجالات الحد من الإصابة بالعمى والقدم السكري وأمراض القلب، والأمراض الجلدية المزمنة.