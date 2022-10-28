رؤساء جامعات: أنهينا استعدادات انتخابات الاتحادات الطلابية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحين أن الترشح للانتخابات حق لجميع الطلاب، بما فيهم ذوي الهمم.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت الاستعدادات الخاصة بالانتخابات للاتحادات الطلابية، وفقًا للائحة الطلابية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول وفقًا لقواعد اللائحة، منوهًا بأنه يحق لجميع الفئات في الجامعة الترشح للانتخابات، وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

الجامعات الحكومية تستعد للانتخابات

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي منوطة بالكشف عن جداولها خلال الفترة المقبلة وذلك وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية التي أقرها الأعلى للجامعات.