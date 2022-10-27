تنظيم معرض ملابس جديدة للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية قزمان بمركز قلين.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك سعي لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وصول الدعم لمستحقيه

وشدّد مسلم، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفر الشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض يأتى فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة كفرالشيخ.

جهود جمعية الأورمان

يذكر أن، تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأحذية يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تُنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة كفر الشيخ من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.