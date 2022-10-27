تعاون بين التعليم وشركة «إديوميتر مصر» لتنظيم المسابقات العلمية الدولية

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة «إديوميتر مصر»، بشأن تنظيم المسابقات العلمية الدولية.

وقع البروتوكول نيابة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والمهندس أحمد محمد محمد حسب الله مدير عام شركة «إديوميتر مصر»، في حضور الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذي للشركة.

وأكد الدكتور محمد مجاهد أن هذا البروتوكول جاء في إطار خطة الوزارة لإعداد طلاب قادرين على الإبداع، والتفكير العلمي، والتنافسية مع أقرانهم من شتى أنحاء العالم، وفي ضوء رؤية مصر 2030، والتي تستهدف إعداد طالب قادر على التنافسية، والتمييز، والإبداع.

توفير فرص المنافسة للطالب المصري

وأكد المهندس أحمد محمد محمد حسب الله مدير عام شركة «إديوميتر مصر»، أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة التعليم جاء من منطلق إيمان الشركة بالدور الوطني المنوط بها، للمساعدة في توفير فرص المنافسة للطالب المصري عالميًّا، والارتقاء بالعملية التعليمية، ورغبته في تشكيل وإعداد أجيال وطنية مصرية قادرة على تمثيل مصر في المحافل العالمية، والمنافسة العلمية.

وأوضحت الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن هذا البروتوكول يهدف إلى المساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث في محور التعليم، بخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، والمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المنافسات العلمية العالمية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة للمشروع، واختيار وتأهيل عقول مصرية، لتمثيل جمهورية مصر العربية في المحافل العلمية الدولية، بجانب اكتشاف الطلاب والطالبات المتميزين علميًّا، لإلحاقهم بالبرامج التدريبية ورعاية جميع المسابقات العلمية الدولية التي يقدمها الطرف الثاني.

ونص البروتوكول على أن وزارة التربية والتعليم تقوم برعاية جميع المسابقات العلمية الدولية التي تقدمها الشركة، وتشكيل لجنة تنسيقية للإشراف وإدارة المسابقات، والاختبارات الدولية بالمدارس، وتطبيق مبادئ ضمان وجدية، وسرية الاختبارات، بالإضافة إلى نشر المسابقات العلمية الدولية، والتوعية بأهدافها بجميع مدارس الجمهورية، وكافة مراحلها وصفوفها الدراسية.

عرض توضيحي كامل لمسئولي ومنسقي المدارس

كما نص البروتوكول على أن تقوم شركة «إديوميتر»، بعقد ورش عمل للجنة التنسيقية لإدارة المسابقات العلمية والدولية، بالتنسيق مع تقديم الدعم الفني للجنة التنسيقية بالمشروع، وتنفيذ عرضًا توضيحيًا كاملًا لمسئولي ومنسقي المدارس في بداية كل عام دراسي، لبيان كافة المسابقات الدولية التي يتم تنظيمها، وكيفية الاشتراك بها.

ومن بين بنود هذا البروتوكول إقامة وتنظيم المسابقات العلمية الدولية، مثل: «كانجارو الدولية للرياضيات – كانجارو الدولية للغويات – الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية HIPPO – مسابقات سنغافورة التابعة لـ SIMCC»، وذلك للطلاب المصريين من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.