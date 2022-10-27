البوستر الرسمي لمسلسل «إيجار قديم» بطولة بسمة داوود

نشرت الفنانة بسمة داوود، البوستر الخاص بها من مسلسل «إيجار قديم»، والذي يعرض يوم 29 أكتوبر على إحدى القنوات الفضائية.

مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير

مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، بسمة داود، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.

أحداث المسلسل

ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

وبجانب مسلسل إيجار قديم تستعد الفنانة بسمة لطرح مسلسلها الجديد «الونش» الذي من المقرر عرضه أيض قريبا على إحدى القنوات الفضائية.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق في ثالث تعاون بين الثلاثي، في الدراما التليفزيونية، بعد نجاحهم في مسلسلي «الأخ الكبير» و«ضربة معلم».

والعمل من إنتاج سينرجي وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغني، ميرهان حسين، بسمة داوود، منة فضالي، ميمي جمال، حنان سليمان، علاء مرسي، هاجر الشرنوبي، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه في موسم الشتاء.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة داوود مسلسل منعطف خطر، الذي عرض على إحدى المنصات، الذي حقق تفاعلاً لافتاً بين الجمهورين المصري والعربي، عقب عرضه، وبجانب بسمة شارك في بطولة المسلسل كل من باسل الخياط، باسم سمرة، محمد علاء سمر مرسي، ريهام عبد الغفور، آدم الشرقاوي، سلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين.

يعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظرًا لطبيعة الأحداث، والعمل إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود.