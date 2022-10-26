توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة للهيئة العامة للأرصاد، عن توقعات حالة الطقس لـ 72 ساعة مقبلة، وذلك في الفترة ما بين غدا الخميس 27 أكتوبر إلى السبت 29 من نفس الشهر.

توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة يكون مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال ساعات النهار، معتدلة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوبي سيناء والصعيد.

بينما خلال ساعات الليل يكون لطيفًا أول الليل، في حين يصبح مائلًا للبرودة في آخره، وذلك على كل مدن الجمهورية.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وتختلف الظواهر الجوية التي تمر بها البلاد خلال الأيام الثلاث المقبلة، وفق خبراء الأرصاد، إذ تشهد البلاد غدا الخميس أمطار خفيفة بنسبة 30% إلي 40 على السواحل الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة، أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية على مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وتستمر الشبورة حتى يوم الجمعة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

أما يوم السبت فتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة كالآتي:

درجات الحرارة الخميس 27 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

درجات الحرارة الجمعة 28 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة السبت 29 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.