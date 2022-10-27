الأرصاد الجوية: طقس غائم جزئيًا واستمرار توقعات هطول الأمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقاهرة الكبري، والطرق القريبة من المسطحات المائية، ما يعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

طقس غائم جزئيا على مدار اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، أن مستوى الرؤية الافقية اليوم على الطرق انخفض إلى 2000 متر، كما يسود طقس غائم جزئيا على مدار اليوم بمحافظات القاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية، ووسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، مع استمرار توقعات سقوط الأمطار الخفيفة اليوم على القاهرة والسواحل ومحافظات شمال الدلتا، والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 20.

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 28 - 19

بنها 28 - 20

دمنهور 27- 19

كفر الشيخ 27- 19

المنصورة 28 - 20

دمياط 26 - 19

بورسعيد 26 - 19

الإسماعيلية 28 - 20

السويس 27 - 19

الزقازيق 28 - 20

شبين الكوم 28 - 20

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 19

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 28 - 20

مطروح 25- 19

السلوم 28 - 18

سيوة 27- 15

العريش 27 - 19

رفح 26 - 19

الطور 28- 22

كاترين 20- 13

رأس سدر 30- 20

نخل 26- 14

طابا 29- 20

نويبع 30- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 33 - 22

الغردقة 31 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28- 18

المنيا 30- 17

أسيوط 29- 16

سوهاج 29- 16

قنا 30- 17

الأقصر 30- 18

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 29- 18

أبو سمبل 30- 19

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23