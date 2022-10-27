الأرصاد: أجواء مستقرة على أنحاء الجمهورية وأمطار غير مؤثرة.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم أجواءً مستقرة على أنحاء الجمهورية كافة، وهناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية من الجمهورية سيصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة تمامًا على أي أعمال أنشطة يومية، وذلك على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من القاهرة الكبرى.

مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط ودرجات الحرارة فيها حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 28 درجة مئوية في فترة النهار.

وتابعت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس بصفة عامة مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومعتدل على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية وحار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

الطقس في فترة الليل

وأوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس سنلاحظ انخفاضا في درجات الحرارة، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، والأجواء فيها مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة، كما أن اليوم شهد تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأدت إلى انخفاض في الرؤية الأفقية».