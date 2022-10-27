ندوة بجامعة حلوان عن مسيرة العمل المناخي بمشاركة «التنسيقية»

نظمت أسرة «وان تيم»، بالاشتراك مع أسرة ترحال في جامعة حلوان، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة «من ستوكهولم إلى شرم الشيخ.. مسيرة العمل المناخي» تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبحضور مجموعة من شباب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم الدكتورة غادة علي، ومحمد عزمي، وأحمد فتحي، وأحمد مقلد، وأحمد القناوي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

استضافة مصر قمة المناخ 27 Cop

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية والأهلية في العمل من أجل المناخ، لانخراط شباب الجامعة في العمل المناخي وإعداد جيل جديد مهتم بصحة المناخ، في ضوء استضافة مصر قمة المناخ 27 Cop بمدينة شرم الشيخ المنعقد في نوفمبر 2022.

وناقشت الندوة أهمية دعم مشاركة الشباب، لأنهم تجديد للطاقة والأفكار الجديدة، ويجب أن يلعب الشباب دورًا رئيسيًا في تطوير الاتفاقيات، كما يجب أن تكون مشاركة الشباب في COP27 فعالة وإيجابية لأنه مؤتمر لأفريقيا والعالم.

كما ناقشت الندوة أهمية مشاركة الشباب، لأنهم سيتأثرون أكثر من غيرهم بتغير المناخ، ويجب أن يكون لهم دور مؤثر بشكل عاجل، لمعرفة ماذا يفعلون حال حدوث أي أمور طارئة، ويجب عليهم وضع آليات إبداعية، لتعزيز الاستجابة الجماعية لأزمة المناخ.