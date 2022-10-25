حازم هلال عضو «التنسيقية»: الرئيس السيسي هدفه بناء الدولة المصرية

قال حازم هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كلمة الرئيس السيسي، اليوم في ختام المؤتمر الاقتصادي، تؤكد أنه يسعى لتحقيق هدف واحد وهو بناء الدولة المصرية.

أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف «هلال» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير كل الاحتياجات وتسهيل الإجراءات من إنشاء العديد من المشروعات.

وتابع: «الرئيس طالب بضرورة تقرير مستمر للمشروعات التي يتم العمل عليها والاطلاع على كل معدلات الإنجازات بالمشروعات».

فتح الباب أمام الشركات لإنشاء المشروعات

في سياق متصل، قال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه العديد من الأعباء.

وأضاف «عمر» خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج، أن هناك مشروعات تنموية ومشروعات في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الرئيس فتح الباب أمام الشركات في كل المشروعات من أجل الدخول في إنشاء المشروعات وبناء الدولة المصرية.