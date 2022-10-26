«التنسيقية» تهنئ نائبين لاختيارهما في عضوية «القيم» واللجنة العامة بالبرلمان

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لاختيارها عضوًا بلجنة القيم بمجلس النواب، كما هنأت محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن التنسيقية لاختياره عضوًا في اللجنة العامة للمجلس.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة القيم، والتي ضمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد اختيارها في التشكيل من قبل اللجنة العامة للمجلس.

مجلس النواب

وانتهت اللجنة العامة للمجلس في اجتماعها صباح اليوم، من تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائباً آخرين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس.

واختار مكتب مجلس النواب، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضوًا في اللجنة العامة للمجلس.