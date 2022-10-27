«التنسيقية» تواصل جولاتها في المحافظات لبحث قضايا «الحوار الوطني»

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاتها ومؤتمراتها الشعبية في المحافظات، لمناقشة قضايا الحوار الوطني والتوعية بأهميته، وسط حضور مكثف من الأهالي.

وعقد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، بحضور ممثلين عن مختلف فئات المواطنين بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، واستمع "نادر" إلى مطالب ومقترحات الأهالي، وكانت أبرز المشكلات التي طرحوها خلال اللقاء مشكلة السوق، وقالوا إنه لا يجوز في عام 2022 أن يتسبب السوق في غلق شوارع المدينة ويشل حركة المرور بالكامل، ويعرقل أي تطوير للمدينة، وكذلك مشكلة مزلقان المحطة الرئيسى المغلق المطل على الميدان الرئيسي لمدينة ههيا ومركزها الذي يحتاج للتنسيق الحضاري.

مشاركة واسعة من الأهالي

وطالب الأهالي بإقامة سور للسكة الحديد أمام مجمع المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوي العام والتجاري بنات وبنين، والمطلين مباشرة على سور السكة الحديد، ما يهدد حياة الطلاب، كما طالبوا باستكمال الطريق الدائري حول مدينة ههيا تماشيًا مع واقع التوسع العمراني، واستكمالًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة، بما يسهل مرور الأهالي، وفي السياق ذاته، طالب الفلاحون من أهالي ههيا بدعمهم، وضرورة أن يكون لهم معاش وتأمين صحي يكفل حياة كريمة لهم.

النواب يستقبلون طلبات خدمية

وعقدت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءً جماهيريًا مع أهالي منطقة أبو قتادة والعمرانية بالجيزة للاستماع إلى مشكلاتهم ورؤيتهم للحوار الوطني، وتصدرت القضايا الاقتصادية المرتبطة بتوحيد الأسعار ومراقبة السلع اهتمام الأهالي، كما طالبوا بسرعة الانتهاء من قانون المحليات، ومناقشة قانون التصالح، مطالبين كذلك بضرورة فتح باب تراخيص المحال التجارية أمام التجار، و بإجراء إصلاح إدارى شامل وتغييرات إدارية شاملة على مستوى المحافظات والأحياء لتحقيق مزيدا من الإصلاح، وأعرب الأهالي عن ترحيبهم بفكرة الحوار الوطني الذي أتاح الفرصة للاستماع إلى شكواهم وقضاياهم، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية وما فيه مصلحة الوطن.