مقتل سائق «توك توك» بطلق ناري في كفر الشيخ

قُتل سائق «توك توك» مقيم بإحدى قرى مركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، بطلق ناري، خرج من بندقية خرطوش، أثناء قيام صاحب مغسلة سيارات بتنظيف السلاح، ما تسبب في وفاة السائق في الحال، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق والتي قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

إخطار لمديرية الأمن بتفاصيل الحادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول «ع.ع.ع.ع»، في العقد الثالث من العُمر، سائق «توك توك» مقيم بإحدى قرى مركز الحامول، مصاب بطلق ناري، من فرد خرطوش، وتوفى متأثراً بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية التي أُجريت بمباحث مركز شرطة الحامول، أن المجني عليه من إحدى قرى الحامول، ويعمل سائق توكتوك، وأثناء قيامه بغسل الـ«توك توك» الخاص به، في مغسلة بمدينة الحامول، كان صاحب المغسلة يُنظف بندقية خرطوش، خاصته، فانطلقت منها طلقة دون قصد وأصابت المجني عليه وتوفى في الحال.

نقل الجثة إلى المشرحة

وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتمكن مباحث من إلقاء القبض على المتهم، والسلاح المستخدم في الحادث، وجار التحقيق في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد عبد الرحمن السيد، محام، إن عقوبة القتل الخطأ تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تتجاوز 500 جنيه.