محافظة الجيزة تعلن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن بعض المناطق جراء تنفيذ أعمال مشروع المونوريل وتعارضه مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذي لطريق «مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش».

قطع المياه عن بعض المناطق في الجيزة

وأضافت محافظة الجيزة أنه يتم قطع المياه عن بعض مناطق طريق مصر إسكندرية الصحراوي «ابتداءً من العمليات الخاصة، الأمن المركزي، ونيو جيزة، ماونتن فيو، ويست هيلز، وجوزيف المستقبل، سامكريت، وأبو رواش»، لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة السادسة مساء الجمعة 28/ 10/ 2022 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 2022/10/29.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر شركة مياه الشرب سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.