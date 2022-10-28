حظك اليوم برج الجدي الجمعة 28-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مولود برج الجدي الانفعال السريع في المواقف التي لا يشعر فيها بعقلانية الطرف الآخر، ولكنه سرعان ما يتفهم أفكار الآخرين ويستوعب معتقداتهم ويقتنع أن البشر لن يكونوا سواء، وهو شخص عقلاني هادئ يحب الجلوس مع نفسه لأوقات طويلة، ويجد راحته في مصاحبة نفسه أكثر من الأصدقاء حوله، ويسعى لإيجاد حل لمشاكله بنفسه دون تدخل من أحد، وهو شخص طموح وعملي ويحب النجاح ويحافظ عليه.

ونقدم لكم في السطور التالية، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تعمل في صمت ولا تشارك أحدًا مخططاتك ولا تعلن خططك، وابتعد عن الزهو بنفسك حتى لا تصاب بالغرور وينعكس ذلك عليك بشكل سلبي، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة اليوم، ما يتطلب منك الاعتناء بصحتك جيدًا، وربما تحتاج اليوم للاسترخاء وللجلوس لوقت طويل تقضيه مع نفسك لتجد سلامك الداخلي، بحسب تصريحات عبير فؤاد.