حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مواليد برج الدلو الإبداع والاختلاف في الأفكار، وتجدهم يتميزون في ذلك، ويبدعون في الأعمال التجارية نظرًا لما يمتلكونه من تفكير تجاريّ مميز، ويمتلكون قدرة على إدارة الأعمال التجارية المختلفة ووجهات نظر وتخطيط، كما لديهم قدرة على إقناع من حولهم بأفكارهم أو منتجاتهم ويعرفون كيف يسوقون لها، ولديهم مهارة التواصل مع الآخرين، و بارعون في الكلام والمحادثة، كما يقدرون على التكيّف مع أي ظروف، ويفضّلون المهن الحرّة، ويميلون إلى التجارة في صيانة الأجهزة التكنولوجية، وبرمجة الحاسوب وغيرها.

ونقدم لكم في السطور التالية، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الأصدقاء اليوم، ما يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب وتجمعك أوقات مميزة معهم، وذلك وفق حظك اليوم لموايد برج الدلو على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تجد نفسك مميزا اليوم، وتحصل على إشادة ودعم ومساندة زملاء أو رؤساء في العمل، وقد تساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة البعض منهم، وما يكنونه لك من حب أو كره وحقد، وذلك وفق عبير فؤاد.