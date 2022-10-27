باحث بـ«علوم الأعصاب» لـ«مصر تستطيع»: فهم الإنسان لعمل المخ بسيط حتى الآن

قال الدكتور مروان عبد اللاه، باحث بعلوم الأعصاب في المعهد الفيدرالي بسويسرا، إن فهم الإنسان للمخ حتى الآن، بسيط جدا، برغم تنوع التكنولوجيا، ويجرى حاليا اكتشاف وظائف المخ وآلية عمله للوصول لأفضل طرق العلاج، لافتا إلى أنه يبحث حول علوم الأعصاب والمخ منذ 11 عاما، ولا توجد مشروعات بنفس المستوى، وبدأ المشروع منذ كان عمره 22 عاما، تدرج في المناصب والوظائف داخل المشروع، في ظل بيئة تحفيزية تساعده على الابتكار.

التناغم والتفاهم والأسرة

أوضح «عبد اللاه»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع على فضائية «DMC»، أن مراحل حياته المختلفة، كانت قائمة على التناغم والتفاهم، والأسرة بشكل عام قدمت له الدعم والتشجع وخاصة جدته ووالدته، لافتا إلى أنه في بداية سفره لسويسرا، كان يعاني من الشمس، لكنه تنازل عن تلك المشكلة نظير المشاهد الربيعية على البحار وبالقرب من سكنه.

الطبيعة السويسرية

وأشار الدكتور مروان عبد اللاه، إلى أن هناك العديد من الاماكن التي يفضل زياراتها في مصر، والطبيعة السويسرية خففت عنه إلى حد كبير أزمة الغربة والسفر، لافتا إلى أن زوجته منظمة في تعاملاتها اليومية، «حياتنا قائمة على النقاش، أنا وزوجتي دايما بنسمع بعض، ونفكر سوا لحد ما نوصل لنقطة اتفاق».

وعن هدفه في الحياة، قال: «هدفي الرئيسي أن أكون مرتاح البال، ونفسيا أشعر بالهدوء، بجانب تفوقي في عملي واستمراري بنفس الشغف والطاقة والحماس، والوصول لمرحلة أفضل في مختلف المستويات على المدى القريب والبعيد».