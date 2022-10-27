برنامج «مصر تستطيع» يحتفي بمهندس مصري تخصص في علوم الأعصاب ودراسة الدماغ بسويسرا

مئات المليارات من الإشارات تعمل داخل المخ ليتمكن الإنسان من الحديث والتواصل مع الآخرين، ودائما يحتار الناس لمعرفة ماذا يحدث داخل الدماغ، ليجيب المهندس مروان محمد عبد اللاه ابن مدينة المعادي بالقاهرة والحاصل على الماجستير في الهندسة الطبية من جامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراه في علوم الأعصاب من جامعة سويسرية ليعمل باحثا في مشروع «الدماغ الأزرق»، ويعمل على بناء نماذج مفصلة لأجزاء من المخ باستخدام الميكروسكوبات الضوئية وتطوير أنظمة وبرامج لتحليل الخلايا العصبية والأوعية الدموية الدماغية.

جوائز في تطبيق الفنون في العلوم

المهندس المصري له أكثر من 40 ورقة بحثية منشورة في مجلات علمية ومؤتمرات دولية في الهندسة الطبية وعلوم الأعصاب، ويحاول من خلال الأبحاث دمج العلم بالفن، ونال جوائز في تطبيق الفنون في العلوم، ويشارك في مشروع الدماغ الأزرق لبناء أول نموذج بيولوجي مفصل لمحاكاة مخ القوارض لفهم تراكيب المخ ووظائفه.

وقال الدكتور مروان عبد اللاه، إنه تخرج في هندسة القاهرة وعمل في شركة بمصر وبدأ يبحث عن تدريب بالمعهد الفيدرالي السويسري، وبالفعل سافر لسويسرا وكان عمره 22 عاما بعد تخرجه بـ6 أشهر، متابعا «وقررت أن أستكمل عملي ووجدت إعلانا عن عمل في مجال تخصصي وانضممت لفريق العمل في مشروع سويسري مع نخبة من العلماء حول العالم ومن مختلف المجالات والجامعات».

ثقافات ومجالات علمية

وأوضح «عبد اللاه» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC»، أن العمل مع ثقافات ومجالات علمية مختلفة أمر مهم يكسب الفرد معارف جديدة.