مصرع عامل صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في البدرشين

لقى عامل مصرعه بمنطقة البدرشين في الجيزة، إذ صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، النيابة المختصة للتحقيق.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الحادث، عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد مختار رئيس القطاع، يفيد بمصرع عامل 17 سنة، صدمه قطار في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية صدمه قطار حال عبوره المزلقان المشار إليه «عقب غلقة لمرور القطار»، ما أدى إلى وفاته «أشلاء».

نقل الجثمان إلى مستشفى البدرشين المركزي

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، الذي أيد ما جاء بالفحص، لم يتهما أحد أو يشتبها في الوفاة جنائيا، تم نقل الجثمان إلى مستشفى البدرشين المركزي، ولا توجد ثمة تداعيات أو تأثير في حركة سير القطارات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.