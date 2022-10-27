تفاصيل حادث كوبري ثروت.. انزلاق أجسام كباري محملة على «تريلا» حطم 3 سيارات

قررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية هندسية من المرور لمعاينة آثار حادث كوبري ثروت وفحص وسائل الأمان في السيارة النقل المتسببة بالواقعة، وبخاصة دواسة الفرامل للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد، لتحديد أسباب انزلاق أجسام الكباري التي كانت محملة على السيارة وقت صعودها على الكوبري وانزلاقها على 3 سيارات نقل، ما أدى إلى تدميرها، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح.

أوناش المرور رفعت حطام حادث كوبري ثروت

أدى حادث كوبري ثروت إلى شلل مروري بمنطقة الكوبري والجامعة والمتجه إلى ميدان الجيزة، ونتج عن ذلك الحادث تهشم 3 سيارات ملاكي دون وقوع خسائر بشرية، وتسبب حادث كوبري ثروت في تعطل حركة المرور لمدة ساعة حتى دفعت المرور بالأوناش لسحب الكثافات، وتسيير حركة السير.

تفاصيل حادث كوبري ثروت.. تدمير 3 سيارات ملاكي

كانت أجهزة الأمن في الجيزة تلقت إخطارًا بانزلاق أجسام الكباري من على سيارة نقل «تريللا» كانت تشق طريقها لصعود كوبري ثروت، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على سائقها.

وكشفت تفاصيل حادث كوبري ثروت، عن أن تلك الأجسام سقطت على 3 سيارات ملاكي وتسببت في تدميرها بينما نجا أصحابها من الموت بسبب سرعة هروب السيارات، عندما شاهدوا انزلاق أجسام الكباري من على السيارة النقل وقت وقوفها لانتظار دورها لصعود كوبري ثروت.