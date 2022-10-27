«النواب» العراقي يمنح حكومة السوداني الثقة ويسمي الوزراء

منح البرلمان العراقي، مساء اليوم، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الثقة، وتم اختيار الوزراء، وحرص رئيس الوزراء الجديد على إلقاء كلمة له أمام النواب.

البلد يعاني من أزمات متراكمة

وأوضح السوداني، بحسب قناة «عراقنا نيوز» عبر تليجرام: فريقنا الوزاريَّ سيتصدى للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبير، وبلدنا يعاني من أَزمات متراكمة، كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي.

يسعى لضمان التعاون بين مختلف المؤسسات

وتابع السوداني: «نسعى لضمان التعاون الوثيق بما يضمن دورا تشريعيا ورقابيا يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة تمثيله، حكومتنا تحرص على إيجاد حلول مستدامة للملفات مع إقليم كردستان من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات وضمان وحفظ استقلال القضاء، وبرنامجنا سيتضمن سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة الفساد».

بناء اقتصاد عراقي قوي

واستطرد رئيس الوزراء الجديد: «نعتقد جازمين ببناء اقتصاد عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات وخلق فرص عمل كثيرة، وأولى منهاجنا أهميةً إعادة النازحين الى منـاطق سكناهم والاهتمام بحقوق الانسـان وتمكين المرأة، وأعاهد الشعب العراقي العظيم وعلى رأسهم المرجعية العلیا الرشيدة أنْ أكون عوناً للشعب العراقي في كلِّ رقعة بعراقنا الحبيب».

أسماء الوزراء الجدد

واختار مجلس النواب العراقي رزاق محيبس عجمي السعداوي وزيراً للنقل وابراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزيراً للتربية وخالد سلام سعيد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء وعباس جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة، ونعيم عبد ياسر العبودي وزيراً للتعليم، وصالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً للصحة، وثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع، وحيان عبدالغني عبدالزهرة السواد نائباً لرئيس الوزراء ووزير النفط، وفؤاد محمد حسين نائباً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط، وفكاك احمد البدارني وزيراً للثقافة والسياحة والاثار واحمد محمد حسين قاسم المبرقع وزيراً للشباب والرياضة، واحمد جاسم صاير الاسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وهيام عبود كاظم الياسري وزيراً للاتصالات.

تغريدة على تويتر

وحرص السوداني التغريد على تويتر قائلا عقب الجلسة:ب«عد الاتكال على الله ‏نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب».

تهاني للسوداني

وحرص رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: «شعبنا العراقي ينتظر من الحكومة ومجلس النواب الكثير».

بدوره قال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي: «بكل شرف واعتزاز نسلّم الأمانة والبلد ليس فقط بحال أفضل وإنما والعراق هو أسرع اقتصاد عربي نمواً في العام 2022».