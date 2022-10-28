تطورات جديدة في واقعة ضبط شحنة مخدرات بـ2 مليون جنيه بالإسكندرية

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص بعدما جرى ضبطهم بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه بقصد الإتجار في منطقة الرمل بالإسكندرية، كما وجهت ضباط المباحث باستعجال التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي تمهيدًا لتحليلها لإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل ضبط المتهمين

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة الرمل في الإسكندرية، فبدأت بعدما تمكن رجال الشرطة بالإسكندرية من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، بعد ورود معلومات إلى رجال الشرطة تفيد قيام عاطلين ومالك محل أدوات كهربائية مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في تصنيع وتعبئة وبيع الأقراص المخدرة.

13 ألف قرص مخدر

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهم أثناء استقلالهم إحدى السيارات وبحوزتهم 130 علبة لعقار التامول المخدر، بإجمالي 13 ألف قرص، ومبلغ مالي، وعثر بداخل محل خاص بالمتهمين على 7441 قرصا لعقار التامول المخدر، و576 قرصا لعقار الباركينول المخدر، و2 كيلو جرام مسحوق مادة خام لأقراص التامول المخدرة، و287 علبة كرتون فارغة، و50 فارغ شريط دوائي بلاستيك، لفة فويل فضي اللون، وجهاز كبس وتغليف الأقراص المخدرة، وجهاز تقطيع الشرائط الدوائية المعدة للتعبئة، وجهاز تغليف علب العقار ببلاستيك شفاف.

مخدرات بـ2 مليون جنيه

واعترف المتهمون بحيازتهم الأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائهم باستخدام سيارة، وأن المبلغ المالي من متحصلات بيعهم للأقراص والأدوات المضبوطة، بقصد تصنيع وتعبئة الأقراص المخدرة، وتقدر قيمة المواد المخدرة بنحو مليون و961 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن القانون جرم حيازة المواد المخدرة، موضحا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة ذاتها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتابع «ناجي»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، بأن عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الواقعة.