ضبط مواد مخدرة بقيمة 3.5 مليون جنيه مع تجار في الإسماعيلية ومطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط العديد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتى الإسماعيلية ومطروح بقيمة مالية بلغت قرابة 3,5 مليون جنيه، كما تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حملات الداخلية لضبط المواد المخدرة

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى و الأمن العام نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى الإسماعيلية و مطروح) .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن الإسماعيلية ومطروح أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، تم ضبط 3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية حال إستقلالهم دراجة نارية " بدون لوحات " بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية وبحوزتهم 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام.

كما تم ضبط 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – مبلغ مالى - هاتف محمول). ضبط (عنصر إجرامى) .. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى)، ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وضبط عنصر إجرامى حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح ، وبحوزته كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 250 جرام – بندقية خرطوش – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة بندقية آلية - سيارة - هاتفى محمول – مبلغ مالى).

وضبط (عنصر إجرامى) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح ، وبحوزته (2,500 كيلو جرام لبذور نبات الهيدرو المخدر – 7 طربة لمخدر الحشيش وزنت 700 جرام – عدد من الأقراص المخدرة – سيارة – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول)، ضبط ( 3 عناصر إجرامية) .. حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح ، وبحوزتهم (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سيارة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وتم ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح ، وبحوزته (3000 قرص مخدر – 100 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول).ضبط (عنصر إجرامى)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح ، وبحوزته (عدد 1600 قرص مخدر – كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام - دراجة نارية – مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما ضبط رجال الشرطة إثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة العلمين بمحافظة مطروح ، وبحوزتهما (6 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت جميعها "700 جرام " – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3,500,000 ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.