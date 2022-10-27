أعضاء «واما» لـ«أنغام»: غنينا في قهوة وكنا بناخد 100 جنيه في الحفلة (فيديو)

قال الفنان أحمد فهمي إن بداية أعضاء فرقة «واما» كانت صعبة للغاية، حيث عمل الفريق في أحد المقاهي في منطقة العتبة بالقاهرة، كما عمل مع «رقاصة».

من جهته، قال المطرب محمد نور إن أعضاء فرقة «واما» كانوا يرتدون «تيشيرتات» بـ20 جنيها للغناء بها، متابعا: «كنا بناخد 100 جنيه في الحفلة، وفي أحد الأفراح وجدت المطرب الكبير هاني شاكر وكنت سعيدا للغاية بلقائه».

كواليس أغنية «يا غالي عليا»

وقال المطرب نادر حمدي إن أغنية «يا غالي عليا» لها قصة مختلفة مع المطرب محمد نور، والذي أداها بشكل جيد جدا، كما أن التوزيع الموسيقى الخاص بها جرى الانتهاء منه قبل الغناء.

واستضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة واما، وذلك في حلقة جديدة للبرنامج، يسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغاني شبابية.