بعد طلب روسيا.. الأمم المتحدة تدقق في امتلاك أوكرانيا «القنبلة القذرة»

أعلنت هيئة الأمم المتحدة، أنها ليست على علم بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، في الوقت الذي دعت وزارة خارجية روسيا إلى تحقيق أممي في أنشطة بيولوجية عسكرية أمريكية في أوكرانيا.

بدورها ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسب خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز»، عربية قبل قليل، أنها ستجري تدقيق هذا الأسبوع بشأن «القنبلة القذرة».

حديث عن استخدام السلاح النووي

في نهاية سبتمبر الماضي أوضحت روسيا أنها قد تكون مضطرة لاستخدام سلاحها النووي إذا أصبح هناك ضررر واقع يهدد وجودها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

بوتين يخرج في تصريحات نارية

خرج اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات نارية من أجل الرد على الغرب مع بدء تجربة الأسلحة النووية وسط تخوف أمريكية من تطور الأزمة الروسية الأوكرانية.