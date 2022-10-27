بوتين: على البشرية الحل أو الانهيار.. والغرب مضطر للتفاوض معنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هدف دولته في أوكرانيا مساعدة سكان إقليم الدونباس، لافتا إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على ضمان سلامة الأراضي الأوكرانية، كما تحدث عن المخاطر التي تحيط بالعالم حاليا، مشددا على أن البشرية أمام طريقين، إما الحل أو الانهيار.

وأضاف بوتين في كلمة له نقلتها قناة «العربية»، أن أمريكا أفقدت النظام العالمي مصداقيته باستخدام الدولار سلاحا، وأن روسيا تدافع عن حقها في الوجود في مواجهة الغرب، مشيرا إلى أن العالم يتجه نحو السيناريو الأسوأ.

الغرب سيضطر لإجراء محادثات معانا

وتابع الرئيس الروسي: «من يبذر الرياح يحصد الزوابع، البشرية أمام طريقين إما الحل أو الانهيار، الغرب سيضطر عاجلا أم آجلا أن يبدأ المحادثات بشأن مستقبلنا المشترك، فالليبراليون في الغرب يمنعون الثقافة الروسية من الانتشار، وعالم القطب الواحد يقضي على فكرة تنوع الثقافات ولا يحترم الخصم، فالغرب يمارس لعبة خطيرة ودموية، الغرب يريد الهيمنة على العالم وهذا أمر خطير، والعالم يدخل في عقد هو الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية».

الرد الأمريكي على بوتين وروسيا

فيما رد مسؤول البيت الأبيض في تصريحات لقناة العربية: «التهديد الروسي باحتمالية استهداف قمر صناعي أمريكي استفزازي».