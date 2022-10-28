نقل 7 من أفراد الأمن بجامعة سوهاج بعد واقعة سرقة كلية الآثار

أصدر الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج قرارًا بنقل 7 من أفراد الأمن الجامعي من مقر خدماتهم الأمنية بالمقر الجامعي القديم إلى قوة العمل بالمقر الجديد، لحين انتهاء التحقيقات، واستبعاد أحد المشرفين من الإدارة، وذلك بالرغم من القبض على الجناة الذين سرقوا بعض القطع التعليمية من المخزن التابع لكلية الآثار بالمقر القديم، والتي نجحت الأجهزة الأمنية بالمحافظة في استعادتها كاملة في مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة.

الجامعة لن تتعاون عن توقيع العقوبة

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن إدارة الجامعة لا تتهاون عن توقيع أقصى عقوبة على كل من يتخاذل أو يهمل في أداء عمله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضده، مؤكدًا أيضًا على دعم ومكافأة ومساندة من يعمل ويبذل جهدًا من أجل الارتقاء بالمنظومة وبما يعود بالنفع على سير العمل داخل الجامعة.

تكليف مدير عام الأمن الجامعي بعرض تقرير يومي

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن القرار تضمن أيضًا تكليف مدير عام الأمن الجامعي بعرض تقرير يومي لرئيس الجامعة عن الوضع الأمني بالجامعة، وما يتخلله من أحداث علي مدار اليوم، كما شمل القرار إنشاء مجموعة علي تطبيق «الواتس آب» تضم جميع أفراد الأمن بمقرات الجامعة، يتم من خلالها متابعة العمل على مدار الساعة، وتكون المجموعة تحت إشراف كل من رئيس الجامعة، أمين الجامعة ومدير عام الأمن الجامعي.

جدير بالذكر أن القرار تضمن التنبيه على جميع أفراد الأمن الجامعي الالتزام التام بارتداء الزي الرسمي، والتواجد في أماكن عملهم حسب الجداول المعدة لذلك بالتنسيق مع مدير الأمن الجامعي، وتطبيق كامل لجميع القواعد وعدم إثارة أي من المشكلات مع كافة منسوبي الجامعة أو المترددين من الجمهور الخارجي.