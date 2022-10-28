5 أسباب وراء عشق السياح للغردقة.. مقصد الأجانب من مختلف دول العالم

أصبحت مدينة الغردقة عشق السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات يأتون إليها من كل أنحاء العالم لقضاء إجازة على شواطئها، إذ تمتلك مقومات طبيعية وسياحية جعلهتا محط أنظار الجميع ومقصد سياحى عالمي من ضمن أفضل عشرة المقاصد السياحية في العالم، وذلك طبعا لموقع تريب أدفايزر الشهير، أحد أكبر المنصات للراغبين السفر حول العالم.

يوضح محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية هائلة جعلتها ضمن أفضل المقاصد السياحية حول العالم، موضحا في تصريحات لموقع الوطن أن أهم 5 أسباب عشق السائحين للغردقة، هي:

أجواء رائعة

يسود الغردقة أجواء معتدلة صيفا ودافئة شتاء وسماء مشرقة تجذب آلاف السائحين للاستمتاع بأشعة الشمس الذهبية خاصتا في ظل أجواء باردة في الدول الأوروبية تصل إلى حد الجليد في عدد من المدن الأوروبية.

شواطيء و محميات طبيعية

تمتلك الغردقة عدد من الشواطئ الخلابة والرمال الناعمة والجزر الطبيعة والمحميات الطبيعية والشعاب المرجانية الملونة والكائنات البحرية النادرة تجذب السائحين من كل أنحاء العالم.

رحلات بحرية

تجذب الرحلات السائحين خاصة من عشاق الغوص لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس والسنوركل والسباحة تحت المياه، خاصة أن الغردقة تمتلك أفضل مواقع الغوص في العالم.

رحلات سفاري

تنتشر رحلات السفاري في صحاري الغردقة الشاسعة خاصة للسائحين من عشاق المغامرة َوركوب سيارات الدفع الرباعي والاستمتاع برؤية غروب الشمس أعلى الجبال.

مزارات سياحية

تضم الغردقة أفضل أماكن و مزارات سياحية مثل متحف الرمال و متحف الأكواريوم، وآثار الغردقة ومارينا السياحى وعدد من المماشي السياحية جعلتها مقصد سياحي ووجهة سياحية عالمية.